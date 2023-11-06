На Западе недоумевают - Россия почему-то не хочет соблюдать наложенные на неё санкции в виде ценового «потолка» на нефть

Россия сумела обратить нефтяные санкции Запада в большие прибыли для себя. Такую непонятную для западных стран, так надеявшихся на социально-экономический крах РФ под тотальным санкционным давлением, ситуацию вынуждена констатировать американская The Wall Street Journal.
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