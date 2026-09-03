«Окажутся на дне»: священник Смирнов раскрыл, что ждет тех, кто плывет по течению

Дмитрий Смирнов раскрыл, что ждет людей, которые плывут по течениюСвященник Смирнов рассказал, что ждет людей, которые «плывут по течению» и ходят в храм по привычке.
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