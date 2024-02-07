Диетолог предупредила о продуктах, провоцирующих развитие многих болезней

Маргарита Королева рассказала, чем опасны молочные продуктыВрач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что молочные продукты полезны для организма, но не стоит забывать, что они могут нанести вред тем, у кого есть непереносимость лактозы или казеина.
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