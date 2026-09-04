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Наука и Техника

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Китайские дроны-перехватчики: почему 3D-печать стала новой ставкой в борьбе с беспилотниками

Китайские дроны-перехватчики: почему 3D-печать стала новой ставкой в борьбе с беспилотниками

Когда я впервые увидел кадры с отраслевой выставки в Шэньчжэне, меня не покидало ощущение, что мы присутствуем при смене целой парадигмы.

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