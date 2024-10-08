Выживший в Непале альпинист – о смертельном восхождении: "Повернул обратно"

Использованы материалы: vk.com/Валера Шамало, vk.com/Александр Душейко Российский альпинист Валерий Шамало, который единственный из российской группы выжил во время восхождения в Непале, рассказал РЕН ТВ, что решил повернуть обратно из-за плохой погоды и в одиночку вернулся в ближайший лагерь.