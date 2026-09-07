Раскрыта тайная связь Навального* с замглавы ЦБ. Что натворили чиновники за спиной у Путина

В распоряжении Царьграда оказалась переписка, которая может пролить свет на причины нынешнего кризиса, связанного с высокой ключевой ставкой.
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