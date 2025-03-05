Великий пост-2025: как подготовиться, соблюдать и сохранить здоровье Елена ГалицкаяВеликий пост – самый продолжительный и строгий в православной традиции, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля.
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