"Трамп с Путиным сыграли в четыре руки": Европу не пустили за стол для взрослых. А так хотелось поживиться Украиной

Европу не пустили за стол для взрослых. А ей так хотелось поживиться Украиной. Как Брюссель с его ультиматумом в адрес России обвели вокруг пальца, объяснил Олег Царёв: "Трамп с Путиным сыграли в четыре руки".
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