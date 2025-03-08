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Ghost из будущего: лунные аппараты и нейрочипы для живого ИИ

Ghost из будущего: лунные аппараты и нейрочипы для живого ИИ

Новый вид вирусов, которые поражают болезнетворные бактерии, открыли российские ученые-медики, а историки с помощью анализа фрагментов полуископаемой сосны выяснили, как возникли условия для развития китайской государственности.

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