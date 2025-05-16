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Хабаровчанин Виктор Руденко завоевал бронзу на ЧМ по дзюдо среди слепых

Хабаровчанин Виктор Руденко завоевал бронзу на ЧМ по дзюдо среди слепых

Хабаровчанин Виктор Руденко вновь доказал: в спорте не бывает границ. На чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения, который прошёл в Астане, он завоевал бронзовую медаль, став одним из лучших среди 350 участников из 40 стран.

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