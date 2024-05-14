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Терещенко о Задорове: «Грязно сыграл против Макдэвида, но дает «Ванкуверу» глоток свежего воздуха, молодец»

Ранее российский форвард «Кэнакс» был оштрафован на пять тысяч долларов за удар в спину Коннору Макдэвиду в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3, 2-1).

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