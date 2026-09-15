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Пятый канал

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Тайная свадьба? Полина Диброва взяла фамилию Товстик

Тайная свадьба? Полина Диброва взяла фамилию Товстик

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сменила в своем закрытом аккаунте в социальной сети фамилию на Товстик и тем самым породила волну слухов о ее тайном браке с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

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