Тайная свадьба? Полина Диброва взяла фамилию Товстик

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сменила в своем закрытом аккаунте в социальной сети фамилию на Товстик и тем самым породила волну слухов о ее тайном браке с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.
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