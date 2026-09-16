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Штраф за афишу, фанат в женском платье и 7,5 миллиона за концерт: из чего состоит новая жизнь Сати Казановой

Штраф за афишу, фанат в женском платье и 7,5 миллиона за концерт: из чего состоит новая жизнь Сати Казановой

Выход из декретного отпуска экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова отметила резким пересмотром условий работы.

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