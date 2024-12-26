Какой сегодня праздник: 27 декабря

27 декабря в России отмечают День спасателя. Он был установлен указом Президента России в 1995 году, так как именно 27 декабря 1990 года был создан прообраз современного МЧС – Российской корпус спасателей.
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