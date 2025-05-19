Обвиняемый в заказном покушении экс-сенатор попросился на СВО

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который обвиняется в организации заказного покушения на своего делового партнера (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30 и пункт «3» части 2 статьи 105 УК РФ), попросил отправить его в зону спецоперации (СВО).