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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня 80-летие Билли Джин Кинг

На ее счету 39 титулов «Большого шлема» в разных разрядах: 12 одиночных, 16 парных и 11 в миксте. Чемпионка первого в истории итогового турнира WTA.

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