Грязи больше, рыбы меньше: Урал пытается спасти реки от обмеления

Проводятся обследование водоемов в связи с многочисленными жалобами населения. Тем временем в России уже фиксируют дефицит воды Герман Галкин Фото: Анна Майорова / URA.
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