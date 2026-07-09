Омбудсмен осудил удар ВСУ по больнице в Херсонской области

Удар ВСУ по Ивановской больнице в Херсонской области, в результате которого погиб сотрудник больницы, является военным преступлением, которому нет срока давности, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
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