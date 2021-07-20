Везунчик-Жигунов: Родственники Заворотнюк уничтожены её болезнью

Когда Анастасия Заворотнюк бросила Сергея Жигунова и ушла к фигуристу Петру Чернышёву, казалось, Жигунов такое предательство не забудет никогда и «больше не будет прежним», рассказывали его друзья по дачному товариществу Абрамцево и коллеги.