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Везунчик-Жигунов: Родственники Заворотнюк уничтожены её болезнью

Везунчик-Жигунов: Родственники Заворотнюк уничтожены её болезнью

Когда Анастасия Заворотнюк бросила Сергея Жигунова и ушла к фигуристу Петру Чернышёву, казалось, Жигунов такое предательство не забудет никогда и «больше не будет прежним», рассказывали его друзья по дачному товариществу Абрамцево и коллеги.

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