Ученые объяснили, зачем косатки таранят и даже топят лодки

Последние пять лет киты, прозванные убийцами, упорно стараются сломать лопасть руля, а в некоторых случаях утопить как дорогие яхты, так и рыбацкие лодки в береговых водах Испании, Марокко, Португалии и Франции.
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