Израиль теряет поддержку в США

Позиции сторонников Израиля в Вашингтоне осложнились после смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма, который более двух десятилетий входил в число наиболее последовательных защитников военной помощи еврейскому государству и жесткого курса в отношении Ирана.
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