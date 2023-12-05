Электромобили могут подорожать из-за новых правил США в отношении китайских аккумуляторов

Правительство США решило сократить налоговые льготы на автомобили, содержащие компоненты из КНР. Новые правила могут изменить стоимость популярного седана Tesla Model 3, в перспективе — и Model YПравительство США решило сократить налоговые льготы на автомобили, содержащие компоненты или аккумуляторы из КНР.
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