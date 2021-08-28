Bloomberg: «Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год на электронной платформе

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в «Газпром экспорт» прекратил предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.