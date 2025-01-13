Россия не собирается нападать на НАТО — МИД РФ

Россия не имеет агрессивных планов и не собирается нападать на страны НАТО, заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в опубликованном 13 января интервью газете «Известия».
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