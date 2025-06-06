Откуда взялось выражение «конь не валялся»

«Конь не валялся» — вот еще один излюбленный родителями фразеологизм, частенько применяемый к своим детям-лоботрясам, которые тянут время и никак не могут приступить разгребать завалы мусора в своей конуре.
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