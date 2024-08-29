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Евгений Чирков: ЦДКЖ - культурный центр РЖД

Евгений Чирков: ЦДКЖ - культурный центр РЖД

Два последних года жизнь ЦДКЖ меняется: обновляется репертуар, появляются новые проекты. Задач ещё много, но самое главное, чтобы в Дом культуры приходил думающий зритель, а площадка ЦДКЖ снова стала одной из самых уважаемых и заметных в Москве, рассказал «Московскому железнодорожнику» о своих мечтах Евгений Чирков.

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