Евгений Чирков: ЦДКЖ - культурный центр РЖД

Два последних года жизнь ЦДКЖ меняется: обновляется репертуар, появляются новые проекты. Задач ещё много, но самое главное, чтобы в Дом культуры приходил думающий зритель, а площадка ЦДКЖ снова стала одной из самых уважаемых и заметных в Москве, рассказал «Московскому железнодорожнику» о своих мечтах Евгений Чирков.