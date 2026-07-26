🏗 Выпускников профильных специальностей КФУ помогают трудоустроить в сферах строительства и промышленности «В основном стараемся закрыть именно выпускниками данных направлений.
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🏗 Выпускников профильных специальностей КФУ помогают трудоустроить в сферах строительства и промышленности «В основном стараемся закрыть именно выпускниками данных направлений.