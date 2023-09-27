«Недаром помнит вся Россия». Курганная батарея

А. Аверьянов. Генерал Костенецкий на Бородинском поле. 1993 г Не сумев опрокинуть левый фланг русской армии, Наполеон предоставил действовать здесь своей артиллерии, а главный удар решил направить против нашего центра, где русские стояли теперь выдавшимся клином за Большим редутом, как французы называли Курганную батарею, которая продолжала нести … .
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