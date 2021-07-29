Тихановская призвала США ввести против Белоруссии «самые сильные» санкции

Андрей АлександровичПолитикаТихановская призвала США ввести против Белоруссии «самые сильные» санкции Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести против республики «самые сильные» санкции.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьkirgetovamn КиргетоваИ с неподъёмной ношей позора придётся тебе Светка мыкаться по миру и радоваться каждой коробочке печенья, даренной за ложь и клевету на собственную Родину, за её продажу, за призывы её уничтожить санкциями и другими методами, Жаль тебя несчастную, дай Бог тебе осознать собственную глупость и набраться мужества покаяться перед своей Родиной и её народомКомментировать
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