Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Жерноклев
    Молчала бы эта тварьЧубайс назвал эне...
  • Андрей Баканин
    А другие яхты, которые побольше будут, из говна, что-ли, слепили?В Турции построил...
  • игорь поляков
    Так разорвите дипломатические и экономические связи,что слабо только балакать и можете,сейчас к ноябрю на брюхе припо...На Украине предре...

Тихановская призвала США ввести против Белоруссии «самые сильные» санкции

Тихановская призвала США ввести против Белоруссии «самые сильные» санкции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести против республики «самые сильные» санкции.

Вернуться к статье
11
Обсудить
kirgetovamn Киргетова
И с неподъёмной ношей позора придётся тебе Светка мыкаться по миру и радоваться каждой коробочке печенья, даренной за ложь и клевету на собственную Родину, за её продажу, за призывы её уничтожить санкциями и другими методами, Жаль тебя несчастную, дай Бог тебе осознать собственную глупость и набраться мужества покаяться перед своей Родиной и её народом

Картина дня

наверх