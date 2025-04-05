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Царьград

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Бриллиант "Новое Солнце" от "Алросы": оценка более $40 млн

Бриллиант "Новое Солнце" от "Алросы": оценка более $40 млн

Компания "Алроса" представила самый крупный бриллиант в истории России - "Новое Солнце" весом более 100 карат.

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