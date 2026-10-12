Илон Маск предупредил о мести ИИ за издевательства людей

Создатель нейросети Grok сравнил обучение ИИ с воспитанием ребёнка и призвал не "пытать" чат-ботов.Американский миллиардер Илон Маск предостерег человечество от жесткого и грубого обращения с искусственным интеллектом, заявив, что в будущем это может обернуться жестокой местью со стороны машин.
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