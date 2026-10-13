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Trump to Fly 3,400 Miles in Hopes of Saving a Senate Seat

Washington Post: “Trump’s 3,400-mile trip to this ruby-red pocket of a GOP-leaning state — Wasilla, the home of former governor and vice-presidential nominee Sarah Palin — shows how urgently his party needs to mobilize its base to keep control of the Senate.

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