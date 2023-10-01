Ущерб от преступлений в России за восемь месяцев превысил 351 млрд рублей

Ущерб от преступлений в России за прошедшие с начала года месяцы превысил 351 млрд рублей, этот показатель продемонстрировал снижение почти на 40% по сравнению с 2022 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.
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