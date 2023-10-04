В Эквадоре заявили о разрешении США проводить операции на территории страны

Войска Соединённых Штатов Америки смогут проводить на территории Эквадора и в водах южноамериканского государства операции по борьбе с наркотрафиком, контрабандой и торговлей людьми и топливом, заявил глава МИД Эквадора Густаво Манрике.
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