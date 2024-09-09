В Орловской области защитят пчёл от пчеловодов

В сентябре вступили в силу изменения в законе «О пчеловодстве». Как отмечает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, новшества «призваны усилить защиту пчёл», которые в последние годы не раз массово гибли при обработке полей пестицидами и агрохимикатами.
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