Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о разговоре с родителями после победы сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира 1999 года.
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