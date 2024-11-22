Незаконную миграцию обложили флажками. Правда, пока только в Госдуме и только на бумаге. Не прошло и 30 лет, как наконец-то ГД РФ "родила" комплекс мер.
Бардак с мигрантами видимо никогда не закончится, - "Business is business"
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, не попрятались... Их, просто, уничтожили наши правоохранительные органы. Потому что они были единственной силой, которую боялись мигранты.
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14 час.
Александр Конкин
Сидящие к камере Луганского СИЗО, командиры ополчения 2014 года, по "гениальному" Сурковскому плану слива Донбасса обратно в Руину, по абсолютно выдуманным обвинениям - не имели холодильников и телевизоров, они даже не знали когда и как над ними будет суд..!
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14 час.
igor kim
Так они же диаспора, а Вы сравниваете их с какими-то патриотами России.
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13 час.
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