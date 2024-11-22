Бардак с мигрантами видимо никогда не закончится, - "Business is business"

ИК Иосиф Калинин Да, не попрятались... Их, просто, уничтожили наши правоохранительные органы. Потому что они были единственной силой, которую боялись мигранты.

Александр Конкин Сидящие к камере Луганского СИЗО, командиры ополчения 2014 года, по "гениальному" Сурковскому плану слива Донбасса обратно в Руину, по абсолютно выдуманным обвинениям - не имели холодильников и телевизоров, они даже не знали когда и как над ними будет суд..!