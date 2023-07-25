Poejka

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Осознанные сновидения, как выход в альтернативную реальность

Осознанные сновидения, как выход в альтернативную реальность

К постижению иной реальности через сновидения люди прибегают, когда хотят разорвать порочный круг серых будней, приобщиться к мудрости природы, и, в конце концов, стать неизмеримо сильнее, подчиняя себе судьбу, время и окружающую действительность.

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