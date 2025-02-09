Теннисистам из России указали гражданство на сайте турнира в Марселе

По правилам, Медведев и Хачанов выступают в нейтральном статусе.На сайте соревнований в Марселе российским теннисистам Даннилу Медведеву и Карену Хачанову отметили гражданство — рядом с их фамилиями в разделе жеребьевки разместили флаг России.
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