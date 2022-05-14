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Индия запретила экспорт пшеницы

Индия запретила экспорт пшеницы

Правительство Индии поздним вечером в пятницу издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщает Times of India со ссылкой на текст документа.

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