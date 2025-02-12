Организованный Россией международный конкурс «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года

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Царьград

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В сентябре 2025 года в России пройдет международный конкурс песни «Интервидение».Участие в нем подтвердили уже более 20 стран.

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Комментарии
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Амара Карпова
Тольки никаких киркорова, билана, лазерева и прочих...
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