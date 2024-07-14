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Мажор из Нальчика заговорил

Мажор из Нальчика заговорил

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА СПРАВКА ЕСТЬ — ВОСПИТЫВАЙТЕ: ПОД ГИМН РОССИИ НЕ ВСТАЁТ ДАЖЕ ПОЛИЦИЯ — МАЖОР ИЗ НАЛЬЧИКА ЗАГОВОРИЛ Скандал в соцсетях после ролика из школьного зала в Кабардино-Балкарии, где ряд присутствующих отказались вставать при звуке гимна России, набирает обороты.

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александр почекунин
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