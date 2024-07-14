КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА СПРАВКА ЕСТЬ — ВОСПИТЫВАЙТЕ: ПОД ГИМН РОССИИ НЕ ВСТАЁТ ДАЖЕ ПОЛИЦИЯ — МАЖОР ИЗ НАЛЬЧИКА ЗАГОВОРИЛ Скандал в соцсетях после ролика из школьного зала в Кабардино-Балкарии, где ряд присутствующих отказались вставать при звуке гимна России, набирает обороты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии