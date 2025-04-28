Хинштейн отправил министра копать бурьян в курском парке «Патриот»

КУРСК, 28 апреля, ФедералПресс. Глава Курской области Александр Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично отправиться в парк «Патриот» с инструментами в руках, чтобы выкопать бурьян и починить плитку.
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