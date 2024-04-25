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Хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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