Хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.