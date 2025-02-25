COVID-19 не увеличил частоту внезапных смертей среди спортсменов

Результаты недавнего исследования, проведенного группой ученых под руководством профессора Университета штата Вашингтон, свидетельствуют об отсутствии значимого влияния пандемии COVID-19 на частоту внезапных остановок сердца и смертей среди молодых спортсменов в США.
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