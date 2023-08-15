В Челябинской области продают озеро с рыбой

SI

Sergey Ivanov

А еще за миллион новый владелец построит вокруг озера забор и будет пускать искупаться за деньги. А ведь можно торговать еще воздухом! Захотелось тебе подышать- плати! Куда- то тихо исчезли законы, прямо запрещающие приватизировать общественные угодья- леса, реки, озера.... Или на конституцию просто решили наплевать? Когда- то блестела в правящих верхах наша несгибаемая борец (борцуха?) с привилегиями... Помните, как все начиналось? Помните, на что народ купился? На то, что партийные бонзы жили лучше всех прочих и имели больше всех прочих. Но таких привилегий, как сейчас, они даже во сне не видели! Даже не мечтали! Где ты, Эллочка Памфилова? На каких фронтах борешься? Привилегии все победила? Или вся борьба кончилась тем, что сама эти привилегии купила?