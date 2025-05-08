Башкой о бетон: Враг бьется о границу России, неся колоссальные потери

На второй день третьего «похода на Курск» ВСУ активно щупали нашу оборону в Тёткино и Новом Пути, но якобы готовят удар в другом месте С мест пишут, что к вечеру 6 мая оккупанты продолжали провальные попытки прорыва нашей границы в Глушковском районе.