Театр абсурда
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Театр абсурда

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Башкой о бетон: Враг бьется о границу России, неся колоссальные потери

Башкой о бетон: Враг бьется о границу России, неся колоссальные потери

На второй день третьего «похода на Курск» ВСУ активно щупали нашу оборону в Тёткино и Новом Пути, но якобы готовят удар в другом месте С мест пишут, что к вечеру 6 мая оккупанты продолжали провальные попытки прорыва нашей границы в Глушковском районе.

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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздик очищает территорию для Израиля. Явно на убой посылает хохлов несчастных!
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11 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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10 час.
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