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Регионы России

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США поблагодарили Россию за временное прекращение огня в Киеве

США поблагодарили Россию за временное прекращение огня в Киеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за решение прекратить огонь по Киеву на три дня, что позволило провести переговоры в безопасном режиме.

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