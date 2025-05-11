Испытание находит преимущества 16-часового поста очевидна как минимум 1 год, независимо от времени питания окна

Предварительные результаты рандомизированного контролируемого исследования, представленного на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Малаге, Испания (11–14 мая), показывают, что ограничение времени приема пищи до восьми часов в день в течение трех месяцев может быть эффективным способом поддержания долгосрочного снижения веса у взрослых с избыточным весом или ожирением.
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