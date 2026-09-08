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Госдеп попросил американцев не брать каннабис в заграничные путешествия

Госдеп попросил американцев не брать каннабис в заграничные путешествия

Американцам напомнили об уголовной ответственности за провоз каннабиса в страны, где он запрещен. Госдеп США в соцсети X призвал не брать в поездки наркотические средства, даже если они легализованы в родном штате.

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